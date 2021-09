Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 21 settembre 2021: Tina confessa cosa è successo con Sandro

Il Paradiso delle signore 6 torna martedì 21 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Nelle anticipazioni Tina dovrà raccontare tutta la verità sul perchè è tornata.

Ludovica e Marcello sono sempre più uniti, nonostante gli ostacoli da superare. Dopo aver perso tutti i bagagli, Flora arriva al Paradiso per rifarsi il guardaroba e stupisce le Veneri per il suo buon gusto e la sua competenza in fatto di moda. Al Circolo ha poi un appuntamento con un assicuratore che le comunica che suo padre Achille le ha lasciato una discreta somma di denaro e una lettera.

Tina confessa a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito da tempo.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.