Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 13 settembre 2021: Tina è tornata a Milano

Il Paradiso delle signore 6 arriva finalmente su Rai1: la prima puntata della nuova stagione va in onda oggi, lunedì 13 settembre 2021 alle 15:55 su Rai1 e anticipa il ritorno di Tina.

Riaprono le porte del Paradiso. Vittorio cerca di mettersi alle spalle la storia finita con Marta ed è pieno di idee. Forma la redazione del Paradiso Market, la rivista che ha un nuovo editore: Umberto Guarnieri. Gabriella si appresta a disegnare la sua ultima collezione, mentre una new entry desta la curiosità delle Veneri: è Roberto Landi, vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio, che lo affiancherà come creativo.

La stessa Gabriella, però, riceve una visita inaspettata: Tina è tornata a Milano ed è sola.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.