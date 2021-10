Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 13 ottobre 2021: Stefania scatena la gelosia di Gemma

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 12 ottobre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni prospettano tempi duri in casa Colombo: Gemma è gelosa di Stefania.

Primo risveglio della nuova famiglia in quella che ora è Casa Colombo. Veronica cerca di avvicinarsi a Stefania per conoscerla meglio, ma Gemma inizia subito a essere gelosa.

Tina rifiuta la proposta di Vittorio che a sua volta rilancia proponendo di riscrivere integralmente il copione. Anna decide di accettare il lavoro propostole da Conti che consiste nell'affiancare Beatrice e Salvo finalmente ha modo di rivederla. Flora, in difficoltà con la nuova collezione Paradiso, ascolta i suggerimenti di Agnese e Maria.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.