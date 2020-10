Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 9 ottobre 2020: Riccardo e Nicoletta volano a Parigi

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda venerdì 9 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Riccardo e Nicoletta lasciano Milano per Parigi: addio definitivo? Anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 9 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni hanno il sapore amaro dell'addio a Riccardo e Nicoletta, che decidono di vivere a Parigi.

Riccardo e Nicoletta non potranno vivere insieme fino all'annullamento del matrimonio di lei alla Sacra Rota. Nonostante il Guarnieri abbia smascherato Ludovica, e abbia quindi fatto saltare il matrimonio farsa, sembra doversi adeguare alle regole. Ma Riccardo non intende farlo, per questo, con la benedizione di Umberto e Adelaide, propone a Nicoletta di lasciare Milano per Parigi: lei accetterà. Sarà il loro un addio definitivo al pubblico de Il Paradiso delle signore?

Salvo e Marcello non hanno ottenuto i permessi dal Comune per aprire la caffetteria di sera, ma Laura ha una soluzione che fa per loro: il gelato da asporto, che si rivela un enorme successo. Luciano ha un chiarimento col figlio, che però gli chiede di rinunciare a Clelia in nome della promessa fatta alla sua famiglia.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata dell'8 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.