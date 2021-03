Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 9 marzo 2021: Vittorio preoccupato, la fama del Paradiso in declino

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 9 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non annunciano nulla di buono per il Paradiso, che ora rischia la chiusura.

Dopo le minacce del Mantovano, Salvatore ha dormito in caffetteria, mentre una proposta di Adelaide convince Ludovica a non partire più per Parigi, contrariamente a quanto aveva promesso a Marcello. Dopo le critiche al vestito di Gabriella e i commenti negativi usciti sui giornali, Vittorio inizia a essere seriamente preoccupato e con l'aiuto di Umberto e Federico cerca una strategia per ridare prestigio al Paradiso.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.