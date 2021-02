Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 9 febbraio 2021: le indagini di Ludovica su Umberto e Federico

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 9 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni Ludovica vuole vederci chiaro nel rapporto tra Umberto e Federico.

Irene, delusa dalla scelta di Vittorio di incaricare Dora come nuova capocommessa, grazie anche a un vivace scambio di idee con Rocco, decide di cambiare atteggiamento e si mostra molto più disponibile con tutti, ma l'anomalo comportamento della ragazza preoccupa le Veneri.

Ludovica è sempre più incuriosita da Federico e dallo strano ascendente che il giovane riesce ad avere su Umberto.

Per provare il registratore della "panchina dell'amore", Armando incide una storia che ricalca il suo amore per Agnese: da quando è tornato Giuseppe, i due possono solo ritagliarsi piccoli momenti di intimità.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 9 febbraio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.