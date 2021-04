Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 9 aprile 2021: Gabriella consegna la lettera a Cosimo

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 9 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano che la verità sta finalmente per venire a galla.

Gabriella infatti, su consiglio di Salvatore, finalmente si decide a consegnare la lettera rivelatrice di Arturo a Cosimo, che ne rimane sconvolto.

Dora sogna un futuro roseo con Nino, il suo colpo di fulmine, ma lui non potrà mai offrirle la vita che desidera. Marcello racconta a Ludovica l'esito della sua convocazione in Questura: per lui non si mette molto bene. Umberto e Adelaide si confrontano su quanto sta accadendo a Marta.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 9 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.