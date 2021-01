Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 8 gennaio 2021: la lettera complica tutto tra Salvatore e Gabriella

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 8 gennaio 2021 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni sembrano gettare nuove ombre sul rapporto già complesso tra Salvatore e Gabriella.

Salvatore sistema la lettera in un punto della casa in modo tale che Agnese possa vederla al suo ritorno dalla Sicilia: vorrebbe far uscire sua madre allo scoperto, ma è Gabriella a trovare la missiva... Beatrice è intenzionata a cercare un nuovo lavoro per non pesare su Vittorio, che le offre un'ottima opportunità: fare la segretaria di Luciano al Paradiso. Adelaide continua ad essere preoccupata per la questione Ravasi, mentre Umberto inizia il suo doppio gioco con Bergamini padre. Per Carletto e Serena è arrivato il momento dei saluti, ma prima di separarsi i due bambini si scambiano un regalo sotto lo sguardo intenerito delle rispettive madri.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata dell'8 gennaio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.