Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 7 maggio 2021: il lavoro riavvicina Marta e Vittorio

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 7 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono Vittorio e Marta di nuovo vicini, anche se per motivi professionali, ma per Gabriella e Cosimo sembra non esserci più nulla da fare.

Marcello è ormai ricercato dai carabinieri ed è sempre più deciso a lasciare Milano per sfuggire al suo triste destino. Gabriella e Cosimo sembrano arrivati a un punto di rottura definitivo, mentre l'ombra di Ravasi continua a offuscare l'atmosfera di Villa Guarnieri. Rocco sfoga la sua frustrazione amorosa con Irene che, vedendolo così scoraggiato, ha un'idea per aiutarlo a riconquistare Maria. Al Paradiso, intanto, Marta e Vittorio ritrovano magicamente una certa sintonia professionale e, complici i vecchi ricordi, si riavvicinano.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 7 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.