Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 7 aprile 2021: Giuseppe ha ingannato ancora una volta Salvatore

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 7 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni, come era intuibile, non prospettano miglioramenti nel rapporto tra Salvatore e Giuseppe.

Dopo essersi confrontata con Anna, Gabriella decide di dare la lettera di Arturo a Cosimo, ma l'improvvisa scomparsa di Delfina, la costringe ancora una volta a rinunciarvi.

Alle prese con un nuovo cliente, Dora ha un colpo di fulmine, mentre le Veneri scelgono un nome per il loro club, che dovrà sostenere, con tanto di striscione, i ciclisti del Paradiso.

Ottenuto il prestito da Salvatore, Giuseppe è libero di mettere in atto i suoi loschi piani contro Vittorio, con la complicità di Girolamo.

Nel frattempo Date ha modo di confrontarsi con Umberto, confessandogli di essere sinceramente legato a Marta.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 7 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.