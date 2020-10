Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 6 ottobre 2020: Umberto ha trovato Adelaide

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 6 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni rivelano che Adelaide è salva, grazie all'intervento di Umberto, ed è pronta a tornare in Italia.

Gabriella confessa a Roberta di essere stata in procinto di baciare Cosimo. Riccardo riceve la telefonata di Umberto che tornerà presto con Adelaide dall'America e informa anche Marta e Vittorio, che nel frattempo sta preparando una sorpresa per la moglie. Flavia Brancia arriva a Milano in vista del matrimonio di Ludovica e si presenta a casa Cattaneo per intimare a Silvia di tenere lontana la figlia dal suo futuro genero. Cosimo riesce a recuperare il suo rapporto con l'amico Riccardo, che lo perdona...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 6 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.