Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 6 novembre 2020: Stefania sa qualcosa sugli strani furti

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 6 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni tornano a occuparsi degli strani furti, perchè qualcuno potrebbe aver visto qualcosa.

Al Paradiso Luciano si accorge di un ammanco in cassa e, insieme a Clelia e Vittorio, consulta le Veneri, incredule.

Maria cerca di aprire il suo cuore a Rocco, ma sopraggiunge Irene e rovina l'atmosfera. Tra Agnese e Armando l'attrazione è sempre più forte, ma la donna non riesce ancora a lasciarsi andare.

Intanto non si fa che parlare del furto e Stefania, dopo aver esitato a lungo anche per il timore di non essere assunta, si convince a parlare e rivela i suoi sospetti a Vittorio.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.