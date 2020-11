Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 5 novembre 2020: chi è il ladro che si aggira per il Paradiso?

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 5 novembre 2020 con una nuova puntata che torna nello slot orario delle 15:55, dopo essere stata anticipata oggi per via degli speciali previsti su Rai1 per le elezioni USA 2020. Le anticipazioni sono nel segno del giallo: al Paradiso si stanno verificando degli strani furti!

Agnese non perdona a Rocco di aver voltato le spalle a Don Saverio per schierarsi dalla parte di Armando, ma il ragazzo si infortuna durante l'allenamento con la bicicletta e non potrà più gareggiare. Gabriella chiede a Vittorio il permesso di disegnare abiti in esclusiva per la Gramini, ma la risposta non è quella che si aspetta. Intanto la nuova collezione va a ruba; Stefania fa la sua prima importante vendita e ha molte probabilità di essere assunta, ma una cliente torna al Paradiso dicendo di essere stata derubata!

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 5 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.