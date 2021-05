Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 5 maggio 2021: Marcello medita la fuga

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 5 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non annunciano per nessuno segnali di distensione.

Marcello medita una soluzione drastica per sfuggire alla giustizia: abbandonare Milano. Armando prova a rassicurarlo e sembra appoggiarlo.

Umberto sprona Vittorio a fare un ultimo tentativo per salvare il suo matrimonio approfittando del filmato richiesto dalla Sterling e lui decide di collaborare con Marta e Dante per il bene del Paradiso, ma detta le sue regole.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 5 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.