Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 31 marzo 2021: Adelaide e Umberto indagano su Dante

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 31 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano che i segreti di Dante potrebbero diventare un'arma nella mani di Adelaide e Umberto.

Salvo, turbato per via delle continue discussioni in famiglia, chiede consiglio al suo socio e ad Armando. Anche Agnese si confida con il Ferraris in merito alle tensioni tra suo figlio e Giuseppe, con il quale anche Sofia ha un duro confronto. Marcello e Ludovica intanto sono sempre più intimi, all'insaputa però di Federico che invece continua a cercare insistentemente la compagnia della bella Brancia. Maria comunica alle Veneri la data fissata per l'intervista al Paradiso.

Nel frattempo, su richiesta di Adelaide, Umberto indaga sul passato di Dante e scopre qualcosa che potrebbe metterli in guardia.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 31 marzo 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.