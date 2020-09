Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 28 settembre 2020: tra Federico e Luciano è scontro

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda lunedì 28 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, trova Federico contrariato dalla relazione tra suo padre e Clelia: anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 lunedì 28 settembre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Protagonista delle anticipazioni è Federico, assolutamente contrario alla relazione di suo padre con Clelia.

Marta e Vittorio sperano di trovare un cavillo legale che consenta loro di tenere la piccola Anna. Federico non riesce ad accettare la relazione del padre con Clelia, non si spiega perché Silvia sopporti passivamente il tradimento di Luciano ed ha il sospetto che Roberta fosse al corrente del legame tra il ragioniere e la capo-commessa.

Umberto, intanto, comunica a Riccardo che è arrivato a New York ed è sulle tracce di Adelaide mentre Ludovica è impaziente di sapere a che punto è il suo abito da sposa.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 28 settembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.