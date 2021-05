Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 25 maggio 2021: Maria, disperata, commette un errore imperdonabile

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 25 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni ci raccontano che Maria sta per commettere un errore di cui potrebbe pentirsi molto preso.

La ragazza sembra essersi decisa a dire la verità a Rocco circa la pretesa del padre ma all'ultimo momento decide di tentare un'altra via: chiede aiuto a Giuseppe affinché convinca il padre a non irrigidirsi con le sue richieste. Maria però non sa che si tratta della scelta più sbagliata che potesse fare: è lo stesso Giuseppe ad avere accordi con Puglisi e a cercare di ostacolare il sogno del nipote.

Adelaide apprende con preoccupazione che Marta ha deciso di accettare la proposta della Sterling e di trasferirsi a New York. La contessa sa bene che questo significa la fine del matrimonio con Vittorio e si confronta con Umberto.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 25 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.