Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 25 febbraio 2021: Marta getta nello sconforto Umberto

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 25 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni parlano di una donna misteriosa in arrivo ma anche di un uomo in grande difficoltà.

Marta infatti non riesce proprio a perdonare Umberto che, avvilito per la reazione della figlia, si sfoga con Vittorio e Federico. Rocco ha un'idea per trovare lavoro a suo zio Giuseppe proprio in magazzino, ma Armando non ne è entusiasta. Ispirata alla moda londinese, Gabriella ha intenzione di creare un abito molto originale e contro tendenza.

Mentre Irene cerca consensi tra le colleghe come nuova capocommessa pro tempore, al Paradiso fa visita una signora misteriosa.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 25 febbraio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.