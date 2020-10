Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 23 ottobre 2020: zia Ernesta fa una brutta sorpresa a Luciano

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 23 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non prospettano niente di buono per Luciano, che dovrà rinunciare a realizzare il suo proposito in tempi brevi.

Al Paradiso tutto è pronto per l'uscita della nuova collezione: Gabriella e Vittorio ammirano il risultato davanti alla vetrina dove assieme alla foto della Contessa di Sant'Erasmo sono esposti i nuovi modelli.

Luciano intanto vorrebbe portare a termine il suo progetto di trasferirsi e comincia a non sopportare più la presenza di Ernesta e Stefania, ma la zia confessa tra le lacrime di avere avuto lo sfratto e non ha più un posto dove andare: rimarrà dai Cattaneo ancora per un po' di tempo.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 23 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.