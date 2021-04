Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 22 aprile 2021: Armando e Gloria smascherano il truffatore

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 22 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni Armando e Gloria capiscono qualcosa in più sulla truffa.

Rocco non demorde con Irene e la invita fuori; lei rifiuta ma continua a omettere la verità a Maria. Finalmente Armando e Gloria scoprono chi c'è dietro la truffa ai danni del Paradiso.

Dopo le minacce di Cosimo, Umberto si avvicina a Dante per chiedergli un favore importante. Beatrice si confronta con Vittorio sul futuro di Pietro, mentre lui la ringrazia per il supporto che gli sta dando in un momento così difficile. Intanto Marta, tormentata dai suoi fantasmi, cerca conforto e risposte ai suoi dubbi tra le braccia del padre.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 22 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.