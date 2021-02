Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 19 febbraio 2021: Beatrice prende il posto di Luciano

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 19 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano una promozione inattesa per Beatrice.

Marta infatti l'ha convinta a continuare a restare al Paradiso al posto di Luciano. La moglie di Vittorio, però, non immagina ancora di essersi messa in un bel pasticcio...

Ludovica pensa di aver allontanato il Mantovano definitivamente, ma lui continua a tramare alle sue spalle. Silvia, dopo aver organizzato la festa di Carnevale per la parrocchia, può andare a trovare Nicoletta e la nipotina a Parigi e si prepara alla partenza, non senza nostalgia. Ma prima di lasciare Milano, assiste alla prova generale della recita, uno di quei momenti che resterà fra i più bei ricordi della grande famiglia del Paradiso.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 19 febbraio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.