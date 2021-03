Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 18 marzo 2021: gli abiti del Paradiso sbarcano in America?

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, giovedì 18 marzo 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata: nelle anticipazioni una proposta da non rifiutare per Vittorio.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 18 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni prospettano una vantaggiosa proposta d'affari per Vittorio, almeno sulla carta.

Dopo una severa ispezione alla casa di Irene, Anna e Maria, la zia Ernesta decide che quello non è il posto adatto per la nipote. Giuseppe, intanto, si fa coinvolgere nel losco piano di Girolamo attratto dalla promessa di guadagnare molti soldi. Federico apprende da Cosimo che l'affare con Umberto sull'acquisto dei terreni edificabili potrebbe saltare.

Nel frattempo Dante propone a Vittorio di vendere gli abiti del Paradiso in America! Apparentemente una proposta da non rifiutare, ma non nasconderà un doppio fine?

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 18 marzo 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.