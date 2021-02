Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 18 febbraio 2021: Ludovica nel mirino del Mantovano

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, giovedì 18 febbraio 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata ma le anticipazioni non prospettano niente di buono per Ludovica.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 18 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non prospettano nulla di rassicurante per Ludovica, che rischia di trovarsi in una situazione complicata...

Dopo aver scoperto da Pietro che Vittorio e Beatrice si conoscevano già da ragazzi, Marta chiede al marito maggiori detta gli sul rapporto tra lui e la cognata. Salvatore è sempre più arrabbiato con il padre, che ha deciso di licenziarsi, dopo una lite con il datore di lavoro. Adelaide decide di dare una seconda possibilità a Ludovica, chiedendole di fare le veci della Gramini per l'organizzazione di un evento al Circolo. Il Mantovano ne approfitta per fare pressione sulla Brancia...

