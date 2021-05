Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 14 maggio 2021: Gloria e Stefania sempre più vicine

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 14 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono Stefania e Gloria così vicine da far ottenere alla capocommessa un invito a cena molto speciale.

Per Maria e Rocco è arrivato il momento di ufficializzare il loro fidanzamento anche giù in Sicilia e Giuseppe insiste perché il nipote chiami il padre della sua fidanzata. Gabriella parla a Salvo della possibilità di lasciare Milano insieme a Cosimo che, nel frattempo accoglie lo sfogo di Ludovica, decisa ad aiutare Marcello ad ogni costo.

Stefania e Gloria sono sempre più vicine, tanto che la capocommessa riceve un invito a cena a casa delle ragazze, ma durante la proiezione del filmato per la campagna pubblicitaria americana del Paradiso, presa da un momento di sconforto, la donna si lascia andare con Armando.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 14 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.