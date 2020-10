Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 13 ottobre 2020: la decisione di Luciano spezzerà il cuore a Silvia

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda martedì 13 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Luciano prenderà una decisione sulla sua vita che arrecherà tristezza a molti: anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 13 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni portano Luciano a fare chiarezza nella sfera privata, ma le sue decisioni causeranno inevitabilmente forti dispiaceri.

Gabriella è concentrata sulla festa di fidanzamento con Cosimo e sull'arrivo dei suoi genitori a Milano per l'occasione.

Adelaide cerca di tenere alta la sua reputazione di presidentessa del Circolo, ma ha di fronte una rivale che le dà filo da torcere. Marta fa ritorno al Paradiso insieme a Vittorio e parla di New York con grande entusiasmo.

Luciano prende una decisione molto importante per il suo futuro e quello di Clelia e lo comunica a Silvia, che forse sperava ancora di poter salvare il suo matrimonio...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 13 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.