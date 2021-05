Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 13 maggio 2021: Cosimo vuole lasciare Milano

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 13 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni trovano Cosimo in crisi perchè vorrebbe lasciare Milano.

Ludovica è decisa a fare qualsiasi tentativo per salvare Marcello da un destino che sembra segnato e intanto anche Armando va a fargli visita in carcere. Cosimo rivela a Gabriella la sua intenzione di lasciare Milano per ricominciare una nuova vita all'estero e di voler portare con sé tutta la famiglia: lei deciderà di seguirlo? Tra Marta e Vittorio le cose sembrano andare meglio anche grazie a un' intesa lavorativa ritrovata al Paradiso, ma i vecchi tempi sono ancora lontani.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 13 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.