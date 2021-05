Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 12 maggio 2021: Marta vuole salvare il matrimonio, ma Vittorio...

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 12 maggio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni parlano soprattutto d'amore, quello appena sbocciato tra Rocco e Maria, ma anche quello deluso di Dora.

Marta confida a Federico che essere assolutamente intenzionata a salvare il suo matrimonio. Vittorio però, nonostante la sintonia sul lavoro sembri aver giocato un ruolo fondamentale, non riesce ancora a fidarsi di sua moglie e non riesce a togliersi dalla testa quel bacio con Dante.

Dora è sempre più cotta di Nino ma scoprirà presto una verità che infrangerà il suo sogno romantico: il ragazzo è un seminarista. tra Rocco e Maria, anche grazie all'aiuto di Irene, va tutto a gonfie vele.

Marcello invece, nonostante il piano iniziale, decide di non lasciare più Milano e di consegnarsi alla polizia.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 12 maggio 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.