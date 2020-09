Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 1° ottobre 2020: Ludovica trema per il ritorno di Nicoletta

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda giovedì 1° ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, vede Ludovica sentire la propria posizione in pericolo: Nicoletta sta tornando. Anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 1° ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni promettono scompiglio per Ludovica, che apprende una notizia per lei pericolosa.

Federico informa i genitori di aver troncato la relazione con Roberta che, seppur amareggiata, accetta la rottura come in evitabile. Ludovica, ascoltando una conversazione tra Agnese e Gabriella in atelier, scopre che Nicoletta tornerà a Milano in seguito al fallimento del suo matrimonio con Cesare, e fa promettere a Cosimo di non dirlo a Riccardo. Marcello, intanto, viene a sapere da Rocco che Federico e Roberta si sono lasciati.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 1° ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.