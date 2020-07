Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 9 luglio 2020: Agnese teme che Giuseppe sia in pericolo

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda giovedì 9 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40 Agnese, dopo aver ricevuto le lettere inviate al marito, non può che essere in pena per lui: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 9 luglio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Agnese è profondamente preoccupata per il marito.

A casa Amato il postino consegna ad Agnese la lettera che lei stessa aveva inviato al marito in Germania. Cosa sarà successo a Giuseppe? Al Paradiso, Marina e Irene si sfidano per una borsetta, mentre Riccardo, osservando Angela valutare i prezzi degli abiti da sera, se ne fa incartare uno. Il dott. Conti, intanto, raduna la famiglia del grande magazzino per il brindisi di fine anno, poi ciascuno si prepara a festeggiare l'inizio di quello nuovo.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 9 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.