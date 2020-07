Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 8 luglio 2020: Roberta indecisa tra Federico e Marcello

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 8 luglio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Roberta si mostra parecchio incerta sul suo rapporto con Federico.

Di ritorno dalle vacanze natalizie, Roberta trova infatti una lettera di Federico ma, dopo il bacio con Marcello, confida a Gabriella il suo turbamento. Al Paradiso, riaperto dopo Natale, Clelia e Luciano riprendono a lavorare insieme sforzandosi di credere che tutto sia alle spalle e le Veneri si organizzano per la serata di Capodanno. Nel frattempo Vittorio e Riccardo ricevono l'invito dell'avvocato Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide, per parlare di Italia '61, l'Expo che si terrà a Torino per celebrare il centenario dell'Unità d'Italia.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata dell'8 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.