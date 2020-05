Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 6 maggio 2020: Luciano accoglierà un ospite molto speciale

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda mercoledì 6 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica a Luciano spetterà presto il compito di accogliere al Paradiso un ospite speciale: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 6 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni preparano l'arrivo di un ospite molto speciale.

Marta e Vittorio si svegliano pensando già alla loro luna di miele. Angela accoglie in casa sua Marcello, uscito di prigione e Roberta scopre che è suo fratello. Silvia sorprende Nicoletta al telefono con Riccardo e non approva affatto il comportamento ambiguo della figlia nei confronti di Cesare. Vittorio ha la conferma che Livio Berruti, approfittando di un meeting sportivo in Svizzera, sarà al Paradiso. In sua assenza lascia nelle mani sicure di Luciano la gestione dell'evento organizzato in onore del velocista campione alle Olimpiadi.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 5 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.

Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 5 maggio 2020.