Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 5 maggio 2020: il matrimonio di Marta e Vittorio

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda martedì 5 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica si celebrano finalmente le nozze di Marta e Vittorio.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 5 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni sono al profumo di fiori d'arancio.

È il giorno del matrimonio più atteso dell'anno, quello di Marta e Vittorio. Durante il ricevimento, al circolo, Cosimo approfitta del fatto che Salvatore si è allontanato per invitare Gabriella a ballare, suscitando la gelosia del giovane Amato mentre Angela risponde ad un a telefonata di Nicoletta, rimasta a casa perché Margherita sta male. Riccardo la intercetta e corre in suo aiuto. Durante il twist delle Veneri, la giovane Barbieri esce dal locale per incontrarsi con un uomo misterioso.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 5 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.