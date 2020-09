Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 4 settembre 2020: Ludovica continua a tormentare Riccardo

L'ultima puntata in replica de Il paradiso delle signore 4, in onda venerdì 4 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40, mostra ancora il tormentato triangolo tra Ludovica, Riccardo e Angela: anticipazioni

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1 venerdì 4 settembre 2020 con l'ultima puntata delle repliche. Con le anticipazioni torniamo al tormentato triangolo tra Ludovica, Riccardo e Angela.

Ludovica, pur avendo ottenuto ciò che voleva, non ha ancora perdonato del tutto Riccardo e, subdolamente, lo attacca sulla storia avuta con la Barbieri. In un tentativo di riconquistare Gabriella, Salvatore lascia in Atelier un biglietto, che Agnese intercetta, compromettendo il futuro dell'unione tra lui e la stilista. Riccardo, pur avendo preso la sua decisione, vuole aiutare Angela a ricongiungersi con il figlio, come ultimo atto d'amore nei suoi confronti.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 4 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Le puntate inedite della soap arriveranno tra pochissimi giorni.