Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 3 giugno 2020: Riccardo a pezzi per Nicoletta

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda mercoledì 3 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40 Riccardo, ubriaco e litigioso, soffre per Nicoletta: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 3 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Riccardo sfoga il proprio dolore per Nicoletta in fondo a una bottiglia.

Adelaide è in pena per Riccardo che non è rientrato a dormire, ma Cosimo la avverte che il nipote sta al Circolo, è ubriaco e sbraita contro Angela che si rifiuta di versargli l'ennesimo bicchiere. Luciano, intanto, cerca di sollevare l'umore di Silvia mostrandole una lettera di Federico, che promette di tornare in licenza per Natale. Nel frattempo, al Paradiso, sono iniziate le selezioni per la nuova Venere, che dovrà prendere il posto della giovane Cattaneo.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 3 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.