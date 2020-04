Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 3 aprile 2020: sarà Silvia a trovare il denaro per Federico

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda venerdì 3 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Silvia promette che sarà proprio lei a trovare il denaro per l'operazione! Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 3 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci riportano nel difficile confronto tra Clelia e Silvia, disposte a mettere da parte le rivalità per un bene superiore.

Dopo la visita di Clelia e la sua accorata richiesta, Silvia le promette che provvederà lei stessa a trovare i soldi necessari all'operazione di Federico, a qualunque costo. L'importante ora è che Luciano non si rivolga davvero a uno strozzino. Laura viene definitivamente assunta al Paradiso. In caffetteria non si parla d'altro che dello scontro tra Salvatore e Cosimo: Marcello difende l'amico che, a suo giudizio, si è comportato da uomo. Marta è riuscita a procurarsi la cura per la sterilità e inizia ad assumerla, all'insaputa di Vittorio.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 3 aprilìe 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 2 aprile 2020.