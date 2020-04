Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 2 aprile 2020: Salvatore aggredisce Cosimo per gelosia

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda giovedì 2 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Salvatore aggredisce fisicamente Cosimo! Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 2 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni vedono esplodere la gelosia di Salvatore che aggredisce Cosimo!

Gabriella fa vedere alle Veneri un articolo francese con tanto di foto che ritrae lei e Cosimo. Umberto chiede ad Adelaide di non fare mosse azzardate e di riflettere prima di privare Riccardo della procura. Salvatore affronta Cosimo, pazzo di gelosia per Gabriella, e gli tira un pugno. Luciano scopre che la zia Ernesta è stata vittima di una truffa. Alla ricerca del denaro necessario per finanziare l'operazione di Federico, decide di andare da uno strozzino. Silvia chiede a Clelia di farlo ragionare.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 2 aprilìe 2020, su Rai1 alle 15:40.