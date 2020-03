Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 27 marzo 2020: Laura Parisi sarà la nuova venere?

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda venerdì 27 marzo su Rai1 alle 15:40, al Paradiso si cerca ancora la sostituta di Marina: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 27 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci portano nel cuore del Paradiso, dove si sta per scegliere la nuova venere.

Dopo la partenza di Marina c'è la necessità di trovare una sua degna sostituta: le candidate sono tante ma nessuna sembra fare al caso di Clelia, finchè Vittorio non viene catturato dalla vivacità e dalla bellezza di una certa Laura Parisi, a cui viene concessa la settimana di prova.

A Parigi, Gabriella si è ammalata ed è Cosimo a prendersene cura ma la cosa, arrivata all'orecchio di Salvatore, scatena la sua gelosia.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 27 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 26 marzo 2020.