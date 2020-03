Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 26 marzo 2020: Armando si allontana da Agnese

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda giovedì 26 marzo su Rai1 alle 15:40, Armando abbandona Agnese: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 26 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni annunciano che Armando, senza dare troppe spiegazioni, si allontana da Agnese.

Dopo la ferita al dito, Gabriella, Elena e Antonio non vogliono che Agnese torni subito al lavoro. Dopo l'annuncio della vendita di Villa Guarnieri, Umberto avverte suo figlio e sua cognata di dividere mobili e oggetti. Continua il piano di Rocco e Irene per far ingelosire Marina. Armando, dopo l'incontro con Antonio, senza apparente motivo, si allontana da Agnese.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 26 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 25 marzo 2020.