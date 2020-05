Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 26 maggio 2020: Umberto e Adelaide vogliono incastrare le Brancia

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda martedì 26 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica Umberto e Adelaide hanno trovato il modo per impossessarsi dei soldi di Ludovica: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 26 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Umberto ha finalmente trovato il modo per mettere le mani sull'enorme patrimonio delle Brancia...

Nicoletta ha trascorso la notte insonne dopo l'annuncio di Cesare di volersi trasferire a Bari con la famiglia. Nello spogliatoio del Paradiso le Veneri stanno commentando le foto delle coppie presidenziali americane Nixon e Kennedy, quando Vittorio le informa della prova dei vestiti per il video promozionale. Umberto, intanto, ha trovato il modo per neutralizzare Gualtiero Mairan, l'amministratore del patrimonio di Ludovica e Flavia.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 26 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.