Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 25 maggio 2020: Cesare deve lasciare Milano

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda lunedì 25 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, Cesare decide di accettare l'offerta di lavoro ma cosa succederà con Nicoletta? Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, lunedì 25 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni la tensione rischia di esplodere tra Cesare e Nicoletta per via di una proposta di lavoro...

Approfittando del fatto che moglie, figlia e nipotina sono dalla zia Ernesta per qualche giorno, Luciano riprende con Cesare il discorso sull'offerta di lavoro di quest'ultimo in un'altra città. Marcello riesce ad avere una dilazione sull'affitto, dando alla padrona di casa un appuntamento al Paradiso per farle avere uno sconto autorizzato da Vittorio, su alcuni abiti della nuova collezione.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 25 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.