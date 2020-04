Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 23 aprile 2020: tra Gabriella e Salvatore è finita del tutto?

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di giovedì 23 aprile 2020 su Rai1 dopo un giorno di pausa. Le anticipazioni riportano i dubbi di Gabriella sulla fine effettiva del rapporto con Salvatore.

Luciano torna a Milano dopo l'intervento di Federico e il suo primo pensiero è per Clelia mentre Roberta non vede l'ora di parlare con il ragioniere per capire come stanno le cose tra lei e il giovane Cattaneo. Gabriella rimbrotta le amiche per averle teso un tranello anche perché dall'incontro con Salvatore è uscita ancora più rattristata e convinta che lei e il suo ex fidanzato non abbiano più nulla da dirsi.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 23 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.

Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi su Rai1, mercoledì 22 aprile.