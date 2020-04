Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 21 aprile 2020: Umberto aiuta Riccardo e Ludovica

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda martedì 21 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Umberto propone di fare da mediatore in una complicata vicenda familiare: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di martedì 22 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni confermano che sarà proprio Umberto ad avere un ruolo chiave nella difficile trattativa tra Riccardo e Ludovica.

Salvatore sente di aver perso Gabriella e si sfoga con Paola e Laura. Umberto, intanto, si offre di fare da intermediario per riportare Ludovica a Villa Guarnieri, che ottiene la promessa di farsi sposare entro un mese da Riccardo per nascondere la gravidanza. Nel frattempo al Paradiso Roberta riceve la visita inaspettata della sua professoressa Lidia Barone, venuta per incoraggiarla dopo l'esame andato male. La docente, con grande sorpresa rivede Armando, con cui durante la guerra ha condiviso alcune battaglie partigiane.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 21 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40.

