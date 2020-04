Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 20 aprile 2020: Vittorio non riesce a perdonare Marta

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di lunedì 20 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci riportano nella relazione tra Vittorio e Marta e in quella che sembra una crisi insanabile.

Dopo la scoperta della "cura miracolosa", Vittorio non riesce a perdonare Marta. I rapporti tra loro due si fanno così tesi da spingere lei a trasferirsi a Villa Guarnieri. Roberta è in ansia per Federico: ha saputo che la sua operazione si è ormai conclusa ma non riesce ancora ad avere notizie in merito. Marcello prova a consolarla ma non riesce a trattenere i propri sentimenti per la ragazza. Riccardo intanto prende una decisione per il proprio futuro, quello di Ludovica e del bambino.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 20 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Le puntate inedite della stagione 4 andranno in onda fino al 25 aprile.