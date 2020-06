Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 19 giugno 2020: Adelaide spinge Riccardo tra le braccia di Ludovica

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, venerdì 19 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Adelaide cercherà, insieme a Flavia, di spingere Riccardo tra le braccia di Ludovica

Angela ha accettato la proposta di trasferirsi a casa di Roberta e Gabriella. Intanto, Flavia e Adelaide continuano a tessere la loro tela per avvicinare Riccardo e Ludovica. Marcello e Salvatore ancora non hanno trovato un nuovo lavoro ma all'astuto Barbieri viene un'idea che potrebbe cambiare la loro vita. Oltre al lavoro, però, la preoccupazione del giovane Amato sembra essere il rapporto con Gabriella.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 19 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap riprenderanno il prossimo 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.