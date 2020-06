Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 18 giugno 2020: Clelia chiede l'aiuto di Vittorio

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda giovedì 18 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40, il ritorno al Paradiso riporterà a galla per Clelia tanti ricordi dolci e amari.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giobedì 18 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni vediamo già come per Clelia il ritorno improvviso al Paradiso non sia indolore.

Angela è indecisa se accettare o meno la proposta di Roberta e Gabriella di trasferirsi da loro, Marcello però la invita ad accettare. In Atelier, si presenta Vincent Defois, lo stilista mentore della Rossi arrivato a sorpresa da Parigi, entusiasta della nuova collezione di abiti creata dalla sua allieva. Clelia, intanto, ha bisogno di alcuni documenti che riguardano il defunto marito all'epoca in cui collaborava con il Paradiso ed è costretta a chiedere aiuto a Vittorio, riavvicinandosi così al suo vecchio mondo.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 18 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap riprenderanno il prossimo 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.