Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 15 aprile 2020: Riccardo e Ludovica in disaccordo sulla gravidanza

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda mercoledì 15 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Riccardo manifesterà il completo disaccordo con Ludovica circa il bambino: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di mercoledì 15 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci riportano ancora nella delicata situazione che Ludovica e Riccardo stanno vivendo dopo l'annuncio della gravidanza.

Angela, Gabriella e Roberta si confrontano a colazione sulle rispettive storie sentimentali. Riccardo, dopo la decisione di Ludovica di interrompere la gravidanza, che suona come un ricatto, si sfoga con il padre. Paola è alle prese con la gelosia del marito e Salvatore, vedendo la situazione da fuori, esorta Franco a non fare con la moglie gli stessi errori che ha commesso lui con Gabriella.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 15 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.

