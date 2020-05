Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 14 maggio 2020: Nicoletta e Riccardo si vedono di nascosto

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda giovedì 14 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, Nicoletta e Riccardo si incontrano di nascosto: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, giovedì 14 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni annunciano che tra Nicoletta e Riccardo gli incontri di nascosto continuano.

Riccardo e Nicoletta si incontrano furtivamente all'alba, durante la passeggiata mattutina per far prendere aria buona a Margherita. Agnese rifiuta la proposta di Gabriella di aiutarla come modellista al Paradiso e Armando, vedendola così abbattuta, nell'incoraggiarla, svela qualcosa del suo passato mentre le veneri le offrono il loro sostegno.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 14 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 13 maggio.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.