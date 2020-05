Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 13 maggio 2020: Rocco non riesce ad adeguarsi a Milano

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda mercoledì 13 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica, Rocco manifesta tutta la propria difficoltà ad adeguarsi a Milano: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 13 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni ci parlano dei problemi di adattamento di Rocco in una città così lontana dalle sue abitudini.

I Cattaneo sono riuniti a colazione, ma Nicoletta non ascolta i discorsi, ha pensieri solo per il bacio scambiato con Riccardo. A casa Amato, invece, la giornata inizia con una piccola diatriba sulle donne che lavorano tra Salvatore e Rocco che, da uomo del Sud, non riesce ad adeguarsi allo stile di vita milanese.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 13 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 12 maggio.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.