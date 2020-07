Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 14 luglio 2020: Federico torna a Milano ma Roberta...

Nella puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda martedì 14 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40 il ritorno di Federico manderà in crisi Roberta: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 14 luglio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Roberta è in crisi perchè ha saputo del ritorno imminente di Federico.

Silvia vorrebbe organizzare una festa per il ritorno a Milano di Federico, in licenza dal militare per qualche giorno. Quello che molti ignorano, Federico compreso, è che qualcuno non è completamente felice per il suo ritorno: è Roberta, fortemente attratta anche dal Barbieri.

Riccardo, Vittorio e Marta, invitati da Achille Ravasi a Torino, vengono ufficialmente incaricati di lavorare per il Comitato Regionale Lombardo che si occuperà di Expo '61, con grande rammarico della Contessa di Sant'Erasmo, esclusa dal progetto, e per giunta da un amico come Achille.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 14 luglio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Come annunciato, però, le riprese della soap ricominciate lo scorso 30 giugno e presto Il Paradiso delle signore tornerà su Rai1 con le nuove puntate.