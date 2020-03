Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 13 marzo 2020: Riccardo e Angela cedono alla passione

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 13 marzo 2020 su Rai1. Le anticipazioni annunciano diversi colpi di scena ma è uno quello che più interesserà al fedele pubblico: Riccardo e Angela non riescono più a nascondere il proprio amore.

Brutte notizie per Marta e Vittorio che, avuti i risultati degli esami, devono prendere atto di una triste verità: Marta non può avere figli. La situazione si fa tesa ma i due decidono di non perdere le speranze.

Adelaide, sdegnata e arrabbiata per la poca considerazione dimostrata da Umberto, decide di cedere alla corte di Achille Ravasi e di sposarlo! E per coppie improbabili o in crisi, compresa quella formata da Rocco e Marina, ci sono Riccardo e Angela che ormai non riescono più a nascondere il proprio amore: i due cederanno alla passione, consci che quanto accaduto non faciliterà affatto i rapporti con Ludovica e Adelaide.

Coronavirus: Il paradiso delle signore sospende le riprese delle nuove puntate

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata domani, 13 marzo 2020, su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium.